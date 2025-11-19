На Камчатке из-за бюрократических нюансов три недели не могут похоронить человека

Для получения справки о смерти требуется судебно-медицинское исследование, которое невозможно провести в селе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Жители села Ачайваям на Камчатке около трех недель не могут похоронить своего родственника, умершего 30 октября, из-за невозможности провести в селе судебно-медицинское исследование. Об этом сообщает УМВД России по региону.

В социальных сетях 18 ноября появилось обращение родственников умершего, которые рассказали о невозможности организовать прощание в связи с отсутствием у них справки о смерти. Получить ее можно только после судебно-медицинского исследования. Провести эту процедуру в селе не могут из-за отсутствия медицинских возможностей. Ачайваям - удаленное село на севере Камчатки. Добраться до него можно только по воздуху.

"Правоохранительными органами во взаимодействии с местной администрацией решается вопрос о доставке тела умершего из села Ачайваям в село Тиличики для проведения судебно-медицинского исследования. Эта операция сопряжена с логистическими сложностями из-за крайней удаленности и труднодоступности населенного пункта, а также отсутствия транспортного сообщения", - сообщает полиция.

По предварительной информации ведомства, видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, он не наблюдался у врача и умер вне медицинской организации. Однако установление причины смерти является обязательным мероприятием при проведении проверки органами дознания, также без этого нельзя получить справку о смерти.