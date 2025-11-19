Трамп пошутил, что вырос в глазах своего сына, познакомив его с Роналду

После шутки президента США присутствующие посмеялись

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пошутил, что добился большего уважения со стороны своего младшего сына Бэррона, познакомив его с нападающим клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии и сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Знаете, мой сын - большой поклонник Роналду", - заявил Трамп, выступая во вторник на торжественном ужине по случаю визита в США наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, на котором присутствует португальский форвард.

"Бэррон встретился с ним. Я думаю, что после того, как я представил вас, он стал несколько больше уважать своего отца", - обратился Трамп к Роналду под смех присутствующих. На ужине также присутствуют президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и американский миллиардер Илон Маск.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года он перешел в "Аль-Наср", по ходу карьеры игрок также выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Спортсмен выступает за сборную Португалии с 2003 года.

Ранее Роналду отметил, что Чемпионат мира 2026 года по футболу станет последним в его карьере. Первенство пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных. С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.