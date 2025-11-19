На Чукотке в труднодоступных районах появится спутниковый интернет

Подключение планируется завершить к концу 2027 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Высокоскоростной спутниковый интернет появится в общественных местах труднодоступных населенных пунктов на Чукотке в 2027 году. Об этом в ходе прямой линии 19 ноября сообщил губернатор округа Владислав Кузнецов.

"Работаем над улучшением качества связи. Например, в следующем году за счет окружных средств планируем построить станции в селах Янракыннот и Краснено. К концу 2027 года намерены обеспечить высокоскоростной спутниковый интернет в общественных местах в труднодоступных населенных пунктах округа", - сказал глава округа.

Также власти округа совместно с Минцифрой России прорабатывают перспективный план строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту: Черский (Саха (Якутия) - Анюйск - Островное - Билибино - Кепервеем - Певек. "Сроки реализации: 2026 - 2028 годы. Ожидаем утверждение субсидии на федеральном уровне", - сказал губернатор Чукотки.

Высокоскоростной интернет по волоконно-оптической линии связи доступен на Чукотке только в городе Анадырь и поселке Угольные Копи. В остальных муниципалитетах округа жители пользуются спутниковыми каналами связи.