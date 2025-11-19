На Чукотке в 2026 году начнется проектирование нового спортивного центра

Планируется, что объект будет построен в Анадыре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Проектирование нового спортцентра с бассейном начнется на Чукотке в 2026 году, планируется, что объект будет построен в Анадыре. Об этом в ходе прямой линии 19 ноября сообщил губернатор округа Владислав Кузнецов.

"Вопрос строительства спортивного центра с бассейном обсуждался на встрече с президентом России в августе 2025 года. В 2026 году начнется этап проектных работ по строительству спортцентра с бассейном в Анадыре", - сказал глава региона.