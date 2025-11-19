В Сочи обнаружили массовое распространение опасного карантинного вредителя

Речь идет о средиземноморской плодовой мухе

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 19 ноября. /ТАСС/. Ученые Субтропического научного центра РАН заявили о массовом размножении опасного карантинного вредителя - средиземноморской плодовой мухи (Ceratitis capitata Wied) - в насаждениях цитрусовых культур на Черноморском побережье. Вредитель способен уничтожить урожай не только цитрусовых, но и более 200 видов плодовых и овощных культур, сообщили ТАСС в пресс-службе научного центра.

"В насаждениях цитрусовых культур, особенно лимонов, осенью 2025 года отмечены сильные повреждения плодов личинками средиземноморской плодовой мухи. В ряде мест повреждены 100% плодов. Вредитель способен уничтожить урожай не только цитрусовых, но и более чем 200 видов плодовых и овощных культур, включая яблоню, абрикос, персик, сливу и землянику. В Краснодарском крае ранее уже отмечались отдельные очаги, их удавалось оперативно локализовать, однако в Сочи в этом году наблюдается сильнейшая вспышка массового размножения", - говорится в сообщении со ссылкой на главного научного сотрудника отдела защиты растений, доктора биологических наук Наталью Карпун.

Уточняется, что для эффективной борьбы с вредителем ученые научного центра рекомендуют проводить тщательную отбраковку зараженных плодов. Их необходимо собирать и утилизировать, не позволяя сгнивать на земле, поскольку личинки в них окуклятся и дадут начало новому поколению вредителей. Кроме того, эффективной мерой является соблюдение полноценной системы защиты цитрусовых от комплекса вредителей, включающей использование феромонных и пищевых ловушек, обработку инсектицидами.

"При ее соблюдении у мухи практически не остается шансов. Для надежной защиты рекомендуется проводить четыре обработки в течение вегетационного сезона с чередованием инсектицидов с разным действующим веществом. Обработки проводят в середине июня, июля, августа и сентября", - добавили в пресс-службе.

О вредителе

Средиземноморская плодовая муха по размерам чуть меньше домашней мухи, отличается от нее окраской: глаза винно-красные, с зеленым блеском, крылья с прерывистыми поперечными полосками. Личинка вредителя прозрачная, беловатая. Короткий жизненный цикл (от 18 до 100 суток) позволяет развиваться двум - шести поколениям вредителя за сезон.

Лет мух весной начинается одновременно с созреванием ранних сортов черешни, сливы, персика. Муха откладывает яйца в созревающие плоды, где через один - два дня появляются питающиеся мякотью личинки. Внешне поврежденные плоды могут не отличаться от здоровых, но при нажиме они легко продавливаются. С опавшим плодом личинки уходят в землю, где окукливаются, завершая цикл развития.

Изначально ареал распространения средиземноморской плодовой мухи занимал лишь тропическую зону, но сейчас вид обосновался в 73 странах Европы, Азии, Африки и Южной Америки.