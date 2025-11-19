Историк Малышева: военные конфликты России заканчиваются ее победой

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ отметила, что "вслед за победой всегда идут соглашения и мирные договоры"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Исторический опыт России показывает, что военные конфликты в доминирующих случаях заканчиваются ее победой. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Абсолютно все военные конфликты с исторической точки зрения завершаются. Исторический опыт нашей страны подсказывает, что в доминирующих случаях они завершаются победой России. Поэтому здесь нет никакого сомнения", - сказала она, отвечая на вопрос об исторических перспективах завершения СВО.

Малышева отметила, что "вслед за победой всегда идут соглашения и мирные договоры". "И положением этих мирных договоров и соглашений являются стратегические вопросы, которые предполагают дальнейшее становление определенного миропорядка", - подчеркнула глава НЦИП.

Полный текст интервью будет опубликован в 8.00 мск 20 ноября.