В Москве прогнозируют облачность и до 2 градусов тепла

В ночь на 20 ноября температура воздуха в столице может опуститься до минус 3 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица и температура до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет ноль - плюс 2 градуса, в ночь на четверг температура может опуститься до минус 3 градусов.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.