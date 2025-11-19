СибГМУ получил право выпускать лекарства для гражданского оборота

Одновременно с этим университет успешно прошел фармацевтическую инспекцию Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ, Томск) получил сертификат соответствия требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP) Евразийского экономического союза. Это дает вузу право начать выпуск активных фармацевтических субстанций для гражданского оборота на собственной производственной площадке, сообщили ТАСС в пресс-службе СибГМУ.

"Получение нового сертификата GMP ЕАЭС и расширение лицензии - это стратегический результат нашей планомерной работы в рамках программы "Приоритет-2030". Мы целенаправленно создавали на своей площадке не просто научный центр, а полноценную, современную производственную экосистему. Теперь у нас есть законченный цикл: от фундаментальной идеи и доклинических исследований до выпуска новых субстанций для реального применения в здравоохранении. Это значительно расширяет наши возможности для стратегического партнерства с промышленностью и укрепляет роль СибГМУ как одного из ведущих драйверов развития фармацевтической отрасли в стране, - сказал ректор СибГМУ Евгений Куликов.

В пресс-службе вуза уточнили, что полученный сертификат позволяет вводить разработанные активные фармацевтические субстанции в массовое производство. Это важно при работе с промышленными партнерами, уже ведется работа по заключению договора с одним из них на выпуск продукции для гражданского оборота. При этом исследования ученых лягут в основу новых лекарственных препаратов и субстанций, разрабатываемых на базе университета.

Новый сертификат и расширение лицензии являются прямым результатом реализации стратегического проекта "Высокотехнологичные лекарственные средства и платформы нового поколения" в рамках государственной программы развития "Приоритет-2030". Участие в программе позволило обновить производственные площадки университета и привести их в соответствие с мировыми стандартами. Одновременно с этим университет успешно прошел фармацевтическую инспекцию Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, по итогам которой была расширена действующая лицензия. Теперь СибГМУ имеет официальное право на производство активных фармацевтических субстанций биологического происхождения для медицинского применения.