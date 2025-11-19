Летчик Богдан: пилоты РФ и Ирана поприветствовали друг друга при перегоне Су-57Э

Летчики помахали и покачали крыльями самолетов, сообщил Герой России

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Российские и иранские летчики поприветствовали друг друга над территорией Ирана, помахав руками, во время перелета истребителя Су-57Э из России в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом ТАСС сообщил Герой России заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

"Препятствий во время перелета никаких не было, организационных проблем не было. Как обычно, при проходе Ирана подошли истребители сопровождения ВВС Ирана МиГ-29, потом на южных рубежах Ирана эстафету приняли F-4 Phantom. У нас с иранцами и иранскими летчиками дружеские отношения, поэтому поприветствовали друг друга плавными эволюциями самолета покачиваниями крыльев, помахали друг другу, разошлись. В общем-то, все нормально", - сказал он.

Богдан также проинформировал, что в ходе летной программы на выставке Су-57Э в процессе пилотажа будет продемонстрировано как из боковых грузовых отсеков будут выдвигаться в боевое положение две ракеты класса воздух-воздух и открываться передний грузовой отсек с двумя ракетами класса воздух-поверхность. "Особенность в том, что одно дело показать эти ракеты, но притом зрители будут видеть, что при наличии этих ракет самолет показывает те же характеристики маневренности, какие он демонстрировал без ракет. Это не боевые ракеты, они называются габаритно-массовые макеты. Они в полной мере - по габаритам и по массе - соответствуют боевым аналогам", - добавил летчик-испытатель.

Выставка Dubai Airshow проходит с 17 по 21 ноября.