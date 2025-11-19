Сенатор Алтабаева: успех закона о медиках-целевиках зависит от местных властей

Член Совета Федерации от Севастополя отметила, что необходимо, чтобы молодой специалист "был вовлеченным в жизнь самого города, поселка, села"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Успешная реализация подписанного президентом России закона об обязательных отработках для выпускников медицинских вузов и колледжей будет напрямую зависеть от создания местными властями соответствующей инфраструктуры, а также от комфортной психологической атмосферы в коллективе. Таким мнением поделилась с ТАСС член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

"Власти и региона, и того населенного пункта, куда выпускник медвуза пришел работать, должны создавать для успешной реализации закона об обязательных отработках соответствующие условия. Очень важно, чтобы психологически молодой специалист чувствовал себя на своем месте, важным и нужным, был вовлеченным в жизнь самого города, поселка, села. Необходим комплекс мер, чтобы добиться не отработки молодым человеком в течение трех лет и затем ухода в частную медицину, отъезда в другой регион России, а продолжения работы на том месте, куда он после окончания вуза пришел. Это очень важное и нужное направление работы для местных властей", - сказала сенатор.

Алтабаева отметила, что власти на местах должны создавать инфраструктуру для поддержки выпускников медицинских вузов и колледжей, предусматривающую, в частности, предоставление служебного жилья. Важна и эмоциональная атмосфера в трудовом коллективе, позволяющая молодым людям профессионально в него влиться. Вот для этого как раз и нужно наставничество. "Необходимо обеспечить молодым специалистам соответствующие условия работы, то есть это должна быть и достойная заработная плата, и условия труда, и инфраструктура медицинского учреждения", - добавила сенатор.

О дефиците медкадров в Севастополе

В Севастополе уже много лет существует дефицит медиков. В 2024 году укомплектованность врачебными кадрами в медорганизациях составляла 84,39%, средним медицинским персоналом - 82,21%. Для решения кадрового вопроса предпринимаются различные меры, в том числе введены допвыплаты для медиков, компенсации за жилье, а в ближайшие годы планируется создать фонд квартир для бюджетников. Кроме того, власти региона заключают целевые договора с абитуриентами: оплачивают их обучение, а молодые специалисты после выпуска должны несколько лет отработать в городских медучреждениях.

С 2023 года Севастопольский госуниверситет впервые начал обучение по специальности "Лечебное дело", пока оно ведется только по целевым договорам, по этой программе для региона будут подготовлены 250 врачей.

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательных отработках для выпускников медицинских вузов и колледжей. Обязанность заключения целевых договоров будет распространяться только на бюджетное образование по программам ординатуры. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест.