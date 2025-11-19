В России хотят ввести компенсации за вынужденное увольнение "по собственному"

Институт исследования проблем современной политики направил соответствующую инициативу министру труда и социальной защиты Антону Котяков

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Институт исследования проблем современной политики направил инициативу министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением закрепить в законодательстве ответственность работодателей за создание условий, которые вынуждают сотрудников увольняться "по собственному желанию". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ, направленный 18 ноября министру.

Согласно исследованию сервиса SuperJob за 2024 год, с проявлениями "тихого увольнения" сталкивалась каждая третья российская компания, уточняется в документе. "Это не самостоятельное явление, а прямое следствие системных дисфункций в организации труда, таких как неудовлетворительная рабочая среда или низкое качество управленческих процессов, что в конечном итоге приводит к демотивации персонала и резкому снижению производительности", - добавляется в письме.

Как отмечают авторы предложения, существующие нормы Трудового кодекса РФ не обеспечивают достаточной защиты сотрудников, сталкивающихся с давлением со стороны руководства. Кроме того, предлагается разработать национальный стандарт качества трудовой жизни, а также установить материальную ответственность работодателей за систематическое создание токсичных условий.

Ключевой мерой предлагается ввести право работника на компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат при документальном подтверждении фактов "тихого увольнения". По мнению инициаторов данного предложения, такая норма станет сдерживающим фактором и позволит сократить число злоупотреблений.

Как подчеркивается в обращении, эта инициатива будет способствовать укреплению трудовых прав граждан, улучшению производительности и снижению рисков внутриколлективных конфликтов.