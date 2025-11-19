Экспедиция Конюхова подходит к Южным Шетландским островам в Антарктиде

Первая остановка ожидается на станции Беллинсгаузен

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноября. /ТАСС/. Экспедиция во главе с российским путешественником Федором Конюховым подходит к Южным Шетландским островам, чтобы после посещения российской антарктической базы Беллинсгаузен отправиться на остров Смоленск для создания первой в мире одиночной исследовательской станции. Об этом сообщил ТАСС его сын и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.

"Мы увидели остров Смоленск за 50 миль. Но первая остановка у нас будет на станции Беллинсгаузен, остров Кинг-Джордж", - сказал он.

Экспедиция планирует высадиться на Кинг-Джордже в районе 14:00 по московскому времени. На острове они посетят деревянный храм Святой Живоначальной Троицы и пообщаются с российскими полярниками. "Пробудем там весь день и к вечеру двигаемся в сторону острова Смоленск", - добавил Оскар Конюхов.

Экспедиция из 28 человек вышла на двухмачтовой шхуне из аргентинского города Ушуайя 14 ноября. На острове Смоленск члены команды проведут примерно три дня для развертывания исследовательской станции, а затем оставят Конюхова одного до середины марта.

Об экспедиции

На острове Конюхов проведет серию научных исследований и экспериментов по определению содержания микропластика в прибрежных водах Антарктического полуострова и уровня загрязнения воздуха. На согласование проекта в международных органах ушло два года, но в итоге все страны, изучающие Антарктиду, подписали разрешение. Научными партнерами экспедиции выступают Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН и ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт".

Если эксперимент с одиночной станцией окажется успешным, в следующий раз Федор Конюхов планирует отправиться в Антарктиду зимой, чтобы провести там девять месяцев, в том числе в условиях полярной ночи, когда к нему невозможно будет доставить провизию. Впоследствии штаб надеется, что этот опыт откроет путь к созданию новой круглогодичной российской антарктической станции.

Как отметили в штабе экспедиции, их проект призван еще раз напомнить мировому сообществу историю открытия Антарктиды и субантарктических островов русскими моряками. Значительная часть Южных Шетландских островов была нанесена на карту российской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный" в 1819-1820 годах, и изначально имела русские названия - Смоленск, Полоцк, Березина, Бородино, - но позже получили английские топонимы, которые сейчас фигурируют на международных картах.