В ДНР из-за ударов ВСУ повреждены около 120 памятников

С отдалением фронта начинается их восстановление, отметил вице-премьер республики Кирилл Макаров

ДОНЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. ВСУ повредили 117 объектов культурного наследия в ДНР. Это не окончательное число из-за продолжающихся обстрелов и боев, сообщил ТАСС вице-премьер республики Кирилл Макаров.

"В связи с ведением боевых действий на территории ДНР с 2014 года и после начала СВО в различной степени повреждено и было разрушено много памятников. Точное их количество назвать не представляется возможным, поскольку обстрелы продолжаются, как и освобождение территории республики. На сегодня известно о 117 объектах культурного наследия регионального значения, которые были повреждены и требуют частичного ремонта и реновации", - сказал Макаров.

Он добавил, что с отдалением фронта начинается восстановление памятников, в том числе с помощью регионов-шефов. Самым известным восстановленным мемориалом вице-премьер назвал комплекс "Саур-Могила" на востоке ДНР.