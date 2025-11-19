В Перми побит установленный в 2008 году суточный рекорд тепла для 19 ноября

В южной части края перед холодным фронтом наблюдается усиление ветра до 15 м/с

ПЕРМЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Суточный рекорд тепла для 19 ноября, установленный в 2008 году, побит в Перми. Уже утром температура воздуха на городской метеостанции отмечена на уровне плюс 6,6 градусов, в 2008 году в этот день температура составляла плюс 6,1 градуса, сообщает Пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр).

"В Перми уже с утра перекрыт суточный рекорд тепла для 19 ноября, установленный в 2008 году (плюс 6,1 градуса). В 08:00 местного времени (06:00 мск) на городской метеостанции было плюс 6,6 градусов, а по краю - до плюс 7,9 градусов в Чайковском. Примерно до 12:00 (10:00 мск) продолжится потепление с достижением максимума около плюс 8 градусов, после чего пройдет холодный фронт с кратковременными дождями и вечером похолодает до минус 1 - плюс 1 градуса, по северо-западу края - до минус 3 градусов", - сообщили в ГИС-центре.

По данным синоптиков, в южной части края перед холодным фронтом наблюдается усиление ветра до 15 м/с, а по северу региона ветер усилится до 15-20 м/с уже после прохождения фронта.

Как прогнозируют в ГИС-центре, 20 и 21 ноября погоду будет определять антициклон, который сформируется в умеренно-холодной воздушной массе. В южной половине Пермского края, включая Пермь, возможны прояснения в первой половине дня 21 ноября. Температура воздуха 20 ноября по краю ожидается около 0 - минус 5 градусов, в Перми - минус 1-3 градуса. В ночь на 21 ноября похолодает до минус 3-8 градусов по краю и до минус 5-7 градусов в Перми. Днем 21 ноября температура воздуха ожидается 0 - минус 5 градусов по краю и минус 1-3 градуса в Перми. При этом осадков не ожидается, ветер будет слабым.