МВД предупредило о рассылке мошеннических документов якобы от Роскомнадзора

Они содержат грубые формальные, юридические и стилистические ошибки, подчеркнули в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Мошенники рассылают поддельные документы от ФСБ и Роскомнадзора. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Очередные "официальные документы", на этот раз от Федеральной службы безопасности и Роскомнадзора, содержат грубые формальные, юридические и стилистические ошибки, характерные для подделок: неверные наименования документов, фальшивые реквизиты и нарушения официального делопроизводства", - сказали в управлении.

В МВД отметили, что в обоих случаях для усыпления бдительности используются официальные эмблемы, шапки документа - для придания легитимности и юридического статуса. Также для психологического давления мошенники используют угрозы штрафов, проверок, уголовной ответственности, а также требования незамедлительно действовать (установить ПО, позвонить, передать данные).

"Также обратим ваше внимание на отсутствие контактных данных (полное наименование должности, контактные телефоны исполнителей). Поэтому рекомендуем сохранить скриншоты таких документов и обратиться в правоохранительные органы", - подытожили в киберполиции.