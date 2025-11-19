Свердловские власти привлекут 25 специалистов по программе "Земский тренер" в 2026 году

Каждый специалист получит единовременную выплату в размере 1 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Программа "Земский тренер" будет запущена в Свердловской области в 2026 году, первые 25 человек приступят к работе в населенных пунктах региона с населением менее 50 тыс. человек с начала года. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

"Со следующего года запускаем в Свердловской области программу "Земский тренер". Она будет работать по аналогии с уже показавшими свою эффективность "Земский доктор", "Земский учитель" и "Земский работник культуры". С 2026 года к работе тренерами, инструкторами методистами и преподавателями спортивных школ в населенных пунктах с численностью до 50 тыс. человек приступят первые 25 специалистов", - написал Паслер в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что каждый специалист получит единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Для реализации программы открыто 37 вакансий в 17 муниципалитетах Свердловской области, в том числе в Березовском, Карпинске, Рефтинском, Буланаше и Истоке. Специалисты заключат контракты на пять лет. Программа расширит возможности молодых жителей сельских территорий для занятий физической культурой и спортом, подчеркнул Паслер.

В департаменте информационной политики региона добавили, что порядка 63% жителей Свердловской области систематически занимаются физической культурой и спортом, более 15 тыс. человек работают в этой сфере. В рамках государственной программы "Спорт России" в регионе развивается спортивная инфраструктура, организуются крупные соревнования и реализуются проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни, повышение уровня физической активности населения и развитие массового и профессионального спорта.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделит свыше 90 млн рублей на реализацию программы "Земский тренер" в 2025 году, а со следующего года распространит ее на всю страну. Программа действует в Центральном и Дальневосточном федеральных округах, в конце октября первые участники программы приступили к работе в Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа.