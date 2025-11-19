В Чувашии в 2026 году заработает медиахолдинг из республиканских и районных газет

Объединение позволит редакциям сосредоточиться только на творческой работе, сообщил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций региона Михаил Степанов

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 19 ноября. /ТАСС/. Юридический процесс объединения республиканских и окружных газет, начавшийся в Чувашии в 2024 году, планируется завершить до конца года. В 2026 году издания будут выпускаться в составе единого медиахолдинга, сообщил ТАСС министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов.

"Все республиканские и окружные печатные средства массовой информации (учредителем которых выступает министерство - прим. ТАСС) будут объединены на базе издательского дома "Хыпар", соответствующие юридически значимые действия планируется завершить к декабрю. В 2026 году будет уже единая структура в составе медиахолдинга", - отметил Степанов.

В министерстве уточнили, что на первом этапе была создана автономная некоммерческая организация "Медиацентр Чувашской Республикой", ставшая единой точкой координации. Затем в состав "Хыпара" вошла газета Чебоксарского округа "Таван ен" ("Родной край"). "Отточили и типизировали процессы и структуру. Думаю, что получилось достаточно неплохо", - сообщил Степанов.

По его словам, объединение позволит редакциям сосредоточиться только на творческой работе, в том числе разрабатывать и реализовывать новые общественно значимые проекты. Министр уточнил, что создание медиахолдинга позволит централизовать, в первую очередь, бизнес-процессы, в том числе организовать единую техническую, финансово-закупочную, юридическую и административную службы. "У нас достаточно крепкая материально-техническая база на площадке полиграфического комплекса. И мы дальше планируем его развивать, будет централизованная печать", - добавил Степанов.

В Минцифры отметили, что объединение печатных изданий происходит в рамках реализации "Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2025-2030 годы", разработанной по поручению главы Чувашии Олега Николаева.