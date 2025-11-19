На Урале создали биопрепарат для стимулирования роста пшеницы

Это поможет повысить урожайность сельскохозкультур без вреда окружающей среде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Биологи Уральского федерального университета (УрФУ) с коллегой из Китая создали биопрепарат на основе трутовых грибов, который стимулирует всхожесть семян и рост пшеницы, и поможет повысить урожайность сельскохозкультур без вреда окружающей среде. Об этом сообщили ТАСС в отделе научных коммуникаций УрФУ.

"Биопрепараты на основе трутовых грибов стимулируют рост растений и прорастание семян за счет содержания в грибах вторичных метаболитов с антиоксидантной активностью, их бактериостатических и противогрибковых свойств. Также в грибах присутствуют олигосахариды, которые не только регулируют рост растений, но и повышают устойчивость к стрессу", - рассказали там, отметив, что исследования в вузе проводятся при поддержке РНФ и Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

В основе биопрепарата - наиболее распространенные на Урале и в Средней полосе России трутовые грибы, добавили в вузе. Стимулятор роста на основе трутовых грибов может стать одним из способов решения таких глобальных проблем, как рост урожаев для обеспечения продовольствием растущего населения Земли, сохранение плодородия почв. Биологи выращивали пшеницу методом гидропоники, в воде, этот способ может дополнить или заменить выращивание растений на непригодных для сельского хозяйства почвах, добавляют ученые.

"Это трутовик настоящий, березовый, окаймленный и плоский. Все экстракты содержат биологически активные вещества - фенольные соединения, аминокислоты, восстанавливающие сахара - поэтому их можно рекомендовать для проращивания семян и создания биопрепаратов для стимуляции роста растений. Такие биопрепараты безопасны и для окружающей среды, и для здоровья человека", - пояснил соавтор работы, заведующий лабораторией молекулярной и клеточной биотехнологии УрФУ Александр Ермошин.

Эксперименты показали, что наиболее эффективны для пшеницы чага и трутовик плоский. Они, по словам ученых, стимулировали всхожесть семян и рост корней от 12 % до 150 %. Биопрепарат планируют запатентовать. Описание опытов биологи опубликуют в журнале Applied Biosciences.