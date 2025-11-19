В порту Мариуполя создадут грузовой пункт пропуска через границу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило распоряжение об установлении в морском порту Мариуполя пункта пропуска через государственную границу России. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"В морском порту Мариуполя будет оборудован грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что принятое решение "даст возможность развивать портовую и другую инфраструктуру для расширения внутренней и внешней торговли и будет способствовать раскрытию экономического потенциала Донецкой Народной Республики".

В правительстве подчеркнули, что длина причальной линии морского порта Мариуполя составляет почти 4 км, и он является самым крупным и глубоководным морским портом Азовского региона. "В настоящее время суда готовы принимать 12 грузовых причалов. Наличие перегрузочных машин и оборудования позволяет порту обеспечивать быструю загрузку и разгрузку судов различных видов", - говорится в релизе.

Как отметили в кабмине, основной объем грузоперевозок в порту Мариуполя приходится на зерновые культуры, уголь, аглоруду (разновидность железной руды) и грузы в упаковке, а "наиболее освоенные международные маршруты из портов Азовского бассейна пролегают в Турцию, страны Северной Африки и Ближнего Востока".

После окончания дноуглубительных работ порт сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы вместимостью до 25 тыс. тонн, отметили в пресс-службе.