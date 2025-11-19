Между Сахалином и Хабаровским краем ввели дополнительный предновогодний рейс

Перевозки по этому маршруту выполняются на самолете вместимостью 50 пассажиров

ХАБАРОВСК, 19 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" запустит дополнительный предновогодний рейс между Южно-Сахалинском, сахалинским поселком городского типа Ноглики и Хабаровском после жалоб местных жителей. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Вопрос о нехватке авиабилетов до Хабаровска жители Ноглик подняли на встрече с губернатором области Валерием Лимаренко. По поручению главы региона министерство совместно с перевозчиком проработало вопрос об организации дополнительного рейса Ноглики - Хабаровск накануне новогодних каникул.

"Жители Ноглик рассказали, что все билеты на эти рейсы давно раскуплены, и не все желающие смогут улететь в Хабаровск или вернуться домой перед праздниками. Авиакомпания "Аврора" включила в свое расписание рейсы Южно-Сахалинск - Ноглики - Хабаровск и обратно 30 декабря. Перевозки по этому маршруту выполняются на судне DHC-8-300 вместимостью 50 пассажиров", - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев.

Лимаренко посетил Ногликский район 11 ноября. Губернатор проинспектировал несколько социально значимых объектов и провел встречу с местными жителями.