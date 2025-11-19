Сотрудники парламента Румынии провели протест против снижения зарплат

Зарплата парламентариев стала сопоставима с довольствием разнорабочих на селе

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники парламента Румынии провели стихийную акцию протеста в стенах учреждения с требованием не сокращать зарплаты. Об этом сообщил портал hotnews.ro.

По его данным, работники собрались у кабинета председателя Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Сорина Гриндяну и скандировали "Мы требуем достойных зарплат" и "Вы над нами издеваетесь". На их плакатах было написано: "Жалкая зарплата. Мы больше молчать не будем", "Наша работа поддерживает жизнь в государстве" и "Государство спит, работник терпит".

Митинг поддержал лидер оппозиционного Альянса за объединение румын Джордже Симион. Один из протестующих пожаловался ему, что работает на должности советника в аппарате парламента и получает около 6 тыс. румынских леев в месяц (около $1,3 тыс.). По его словам, это столько же, сколько получают разнорабочие в сельской местности.

Правительство Румынии ранее сообщало, что намерено принять три пакета мер жесткой экономии для сокращения рекордного в ЕС дефицита бюджета, который в 2024 году составил 9,3% ВВП. Первый пакет, принятый парламентом 7 июля, включает повышение НДС и акцизов, отмену субсидий и надбавок, замораживание зарплат и пенсий. Второй, одобренный 1 сентября, предусматривает реформу местной администрации, системы здравоохранения, государственных компаний и специальных (повышенных) пенсий судей и прокуроров. Третий пакет, как ожидается, будет направлен на реформу центральной администрации.