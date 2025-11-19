ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Во Владивостоке сдали дом для почти 300 семей военнослужащих

Основными жителями нового дома станут семьи участников специальной военной операции
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Дом на 299 квартир для семей военнослужащих Тихоокеанского флота и воинских частей гарнизона сдали в районе Снеговая падь во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Во Владивостоке состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию нового многоквартирного дома с вручением ключей семьям военнослужащих Тихоокеанского флота и воинских частей гарнизона. Планируется, что основными жителями новостроя станут семьи участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В прошлом году в ходе рабочей поездки в регион министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал строящиеся объекты и потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство жилья для военнослужащих в микрорайоне Снеговая падь, указав на недопустимость затягивания сроков строительства.

Также на расширенном заседании коллегии военного ведомства Белоусов определил одним из приоритетных направлений строительство жилья для военнослужащих в рамках реализации целевой задачи по повышению эффективности строительного комплекса Минобороны России. 

