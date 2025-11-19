Росстандарт не утверждал новых ГОСТов на шоколадные конфеты

Агентство не получало соответствующие проекты

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Росстандарт не утверждал новых ГОСТов на шоколадные конфеты и не получал соответствующие проекты на утверждение. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что Росстандарт рассматривает проект ГОСТа, который дает возможность разрешить производителям называть "шоколадными" изделия, которые содержат только 9% какао-продуктов.

"Росстандарт не утверждал новых национальных стандартов, устанавливающих требования к шоколадным изделиям и конфетам. Проекты стандартов на данную продукцию также на утверждение в ведомство не представлялись", - отметили в ведомстве.

Сейчас продолжает действовать ранее утвержденный ГОСТ Р 53041-2008 "Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения". "В то же время следует учитывать, что в 2022 году Евразийской экономической комиссией были внесены изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). Изменением № 3 были установлены дополнительные требования к шоколаду и шоколадным изделиям", - рассказали в Росстандарте.

Эти изменения могут привести к необходимости актуализации отдельных стандартов. При этом такая работа может быть проведена только при условии достижения консенсуса внутри России, а также последующего согласования между государствами-членами ЕАЭС, подчеркнули в ведомстве. "Важно, если актуализация потребуется, она не будет приводить к ухудшению действующих норм", - заявили в Росстандарте.

В ведомстве пояснили, что разработчики стандартов (не Росстандарт) могут размещать в ФГИС первые редакции проектов документов для обсуждения и сбора замечаний и комментариев. Редакции могут неоднократно меняться, а размещенные документы не имеют статуса официальных или утвержденных.

"Отмечаем, что на текущий момент никакие стандарты не менялись и никаких изменений в нормативные требования не вносилось", - заключило ведомство.