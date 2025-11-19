Жителям Львова рекомендовали закрыть окна из-за густого дыма от пожара

По предварительным данным, дым не представляет угрозы для здоровья, заявил мэр города Андрей Садовый

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Жителям Львова на западе Украины, где после серии взрывов начался сильный пожар, рекомендуется закрыть окна. Об этом заявил мэр города Андрей Садовый.

Ранее в украинских СМИ появились кадры густого дыма, поднимающегося над Львовом. "По предварительным данным, дым не представляет угрозы для здоровья. <...> Закройте окна", - написал Садовый в Telegram-канале.

В свою очередь глава областной администрации Максим Козицкий сообщил, что в регионе поврежден энергетический объект, введены аварийные отключения света. Утром в области действовала воздушная тревога, в это время поступала информация о взрывах.