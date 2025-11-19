Соцфонд: при выходе на пенсию удостоверение само появится на "Госуслугах"

Новое электронное удостоверение с QR-кодом стало полноценной альтернативой привычному пластиковому документу, рассказали в пресс-службе фонда

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пенсионеры России автоматически получают электронное удостоверение, которое можно найти в личном кабинете на "Госуслугах". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

"Социальный фонд России ввел в обращение электронное свидетельство пенсионера. Это следующий шаг в масштабной программе по цифровизации социальной сферы, призванной сделать получение льгот и услуг максимально простым и удобным. Новое электронное удостоверение с QR-кодом стало полноценной альтернативой привычному пластиковому документу и доступно в личном кабинете на портале "Госуслуги", - говорится в сообщении.

В Соцфонде отметили, что главное удобство нововведения в том, что для получения цифрового удостоверения пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на "Госуслугах". У тех, кто только получает статус пенсионера, QR-код сформируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии.

"Электронное удостоверение пенсионера стало альтернативой привычному пластиковому. Обладателю QR-кода больше не нужно носить его с собой. В любой момент, зайдя с мобильного телефона на портал "Госуслуги", пенсионер может подтвердить свой статус и льготы. В отличие от обычного удостоверения, QR-код нельзя потерять", - приводятся в сообщении слова председателя Социального фонда России Сергея Чиркова.

Ранее выданные пластиковые пенсионные удостоверения остаются действительными и не требуют замены. Те, кто не хочет пользоваться QR-кодом, могут, как и раньше, получить пластиковое свидетельство пенсионера в клиентской службе СФР или МФЦ, уточнили в пресс-службе организации.