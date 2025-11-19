В крупнейших городах ДНР восстановили нарушенное ударами ВСУ электроснабжение

В пресс-службе администрации Макеевки сообщили, что специалисты приступили к запуску системы отопления

ДОНЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение всех подстанций Донецка, обесточенных из-за ударов ВСУ по энергосистеме ДНР, восстановлено, сообщили ТАСС в "Донецкэнерго" - филиале Юго-Западной энергосетевой компании.

"Все подстанции запитаны в городе Донецке", - сказано в сообщении.

В пресс-службе администрации второго по численности населения города ДНР Макеевки сообщили, что специалисты приступили к запуску системы отопления после восстановления электроснабжения.

18 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, которые обеспечивают основную генерацию в регионе. В ряде городов начались перебои со светом, водой, теплом и связью. В республиканском Минобрнауки сообщили ТАСС о переводе 94 школ на сокращенный график или удаленное обучение. Из-за серьезных повреждений ТЭС введена региональная ЧС.