Путин поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником

Президент России отметил вклад преподавателей вузов в формирование гражданской позиции у молодежи

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником, отметив их вклад в становление молодежи.

"Этот праздник - дань глубокого уважения к вашей благородной профессии, в которой многое зависит от личности педагога, его увлеченности избранным делом и самоотдачи, душевной щедрости и искренней заботы о судьбе воспитанников, готовности самому неустанно учиться и вдохновлять своим примером студентов и аспирантов, - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля. - И конечно, значим ваш вклад в становление молодых людей, формирование у них ответственной гражданской позиции, стремления направлять свои таланты и энергию на благо Отечества".

Президент подчеркнул, что Россия и дальше будет повышать роль университетов, вузов в развитии государства и его регионов, в укреплении интеллектуального, технологического, культурного, кадрового потенциала страны. Приоритетное внимание и впредь будет уделяться улучшению образовательной инфраструктуры.

"При этом исключительно важно, чтобы ваши выпускники - будущие профессионалы - получали не только специальные знания и практические навыки, но и серьезную фундаментальную подготовку в естественнонаучных, гуманитарных, других дисциплинах", - указал Путин.

Глава государства поблагодарил преподавателей вузов за неустанный подвижнический труд, приумножение лучших традиций отечественной высшей школы и пожелал им дальнейших успехов и всего самого доброго.