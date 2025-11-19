В крупнейших аэропортах РФ открыли первые 12 пунктов миграционного контроля

Пункты также будут открыты на приграничных железнодорожных станциях, вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Первые 12 пунктов миграционного контроля, основной задачей которых является выявление нарушающих миграционное законодательство иностранцев, начали работу в крупнейших аэропортах РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк написала в своем Telegram-канале, что "первые 12 пунктов миграционного контроля" начали работать на территории крупнейших аэропортов страны, в числе которых "московский авиаузел", аэропорты Сочи, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска и других городов.

Она добавила, что, помимо этого, пункты миграционного контроля органов внутренних дел при координации Миграционной службы МВД РФ и Главного управления на транспорте МВД РФ откроются вблизи автомобильных и водных пунктов пропуска, на приграничных железнодорожных станциях. Их основной задачей будет "выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство", уточнила представитель ведомства.