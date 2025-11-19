В Волгограде запустят первое в России вантовое колесо обозрения

Открытие запланировано на начало лета 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Пресс- служба ЦПКиО

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Летом будущего года в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в Волгограде запустят новое колесо обозрения высотой 120 м. Оно станет первым в России вантовым колесом и будет названо "Звезда Сталинграда", сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

"Гигантское колесо обозрения имеет высоту 120 метров и диаметр 113 метров и создается по уникальной технологии при помощи вантовых конструкций, заменяющих привычные спицы. В России вантовое колесо появится впервые - ванты повышают ветроустойчивость, снижают общий вес конструкции и равномерно распределяют нагрузку. Благодаря своим параметрам волгоградское колесо обозрения займет шестое место в мире по высоте и диаметру среди вантовых аттракционов подобного типа. <...> Открытие колеса обозрения в Волгограде запланировано на начало лета 2026 года", - говорится в сообщении.

На колесо в ЦПКиО будут установлены 68 кабинок в виде космических капсул, каждая вместимостью шесть человек. Длительность катания - 23 минуты. Во время сеанса с высоты птичьего полета впервые откроется вид на весь мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане.

По данным парка, строящееся колесо оснастят анимационной мультирежимной подсветкой высокого качества, аналогов которой в России еще не существует. С помощью нее на всей площади окружности можно будет воспроизводить целые видеосюжеты, видимость изображений составит несколько километров.

В День начала контрнаступления советских войск под Сталинградом строящемуся объекту присвоено название "Звезда Сталинграда", которое отразит важнейшую эпоху в жизни города.

"Строящееся в Центральном парке Волгограда вантовое колесо обозрения <...> обрело свое наименование "Звезда Сталинграда". <...> Героическая победа защитников Сталинграда подарила человечеству надежду на мирную жизнь, и свяжет его с современностью через внешний "космический" облик колеса обозрения и подсветку из множества светодиодов", -добавили в пресс-службе.