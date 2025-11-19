Мишустин поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником

Премьер-министр назвал развитие отечественной высшей школы приоритетом госполитики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником, отметив, что развитие отечественной высшей школы является приоритетом государственной политики.

"Развитие отечественной высшей школы - приоритет государственной политики. Работа в этом направлении ведется в рамках реализации программы "Приоритет-2030", национального проекта "Молодежь и дети". Особое внимание уделяется созданию новой модели образования, которая будет отвечать современным требованиям, обеспечивать подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров, высококвалифицированных специалистов для отраслей народного хозяйства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ.

Глава кабмина выразил благодарность и признательность преподавателям российских вузов, представителям педагогических династий. Премьер отметил, что работа преподавателей имеет огромное значение для формирования интеллектуального потенциала нации, для настоящего и будущего России.

Мишустин также подчеркнул, что правительство дальше будет поддерживать преподавателей вузов, улучшать условия работы. "Ведь именно от вас, вашей компетентности, ответственности, преданности своему призванию зависят успехи студентов и аспирантов. А значит - достижение национальных целей, технологическое лидерство, конкурентоспособность нашей страны в мире", - отметил он.

Также премьер выразил уверенность в том, что вместе с преподавателями Россия сможет осуществить самые смелые планы, и пожелал дальнейших успехов, терпения, здоровья и благополучия.