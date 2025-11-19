Минцифры работает над доступностью мер поддержки участников СВО на "Госуслугах"

Глава ведомства Максут Шадаев провел совещание по вопросам упрощения и ускорения получения мер социальной поддержки участниками СВО

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ ведет работу над тем, чтобы во всех субъектах России меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей были доступны на "Госуслугах". Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

"На "Госуслугах" мы создали отдельный раздел, в котором собрали информацию обо всех мерах социальной поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Совместно с Минобороны выделили 11 мер поддержки, которые являются наиболее популярными и оказываются в большинстве субъектов Российской Федерации, для того, чтобы их перевести в проактивный режим предоставления, а там, где это возможно - полностью в беззаявительный. Вместе с субъектами РФ мы работаем над тем, чтобы все меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей были доступны на "Госуслугах" в электронном виде", - сказал Шадаев на совещании по вопросам упрощения и ускорения получения мер социальной поддержки участниками СВО.

Статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев сообщил, что по поручению министра обороны РФ федеральные ведомства и органы власти субъектов РФ продолжают работу по повышению качества предоставления мер поддержки участникам СВО и членам их семей через многофункциональные центры предоставления услуг.

"В первую очередь хотел бы отметить ключевые преимущества для наших героев и членов их семей, которые имеются при предоставлении льгот через МФЦ, сокращается количество визитов в различные ведомства, в МФЦ отсутствует необходимость самостоятельно делать копии требуемых документов, значительно сокращаются временные и материальные затраты", - сказал Алексей Херсонцев.