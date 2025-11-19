В Петербурге Матвиенко и сенаторы примут участие в форуме "Содружество моды"

Он проходит с 19 по 21 ноября на площадке Таврического дворца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и сенаторы РФ примут участие в мероприятиях IV форума "Содружество моды", который открылся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

Форум проходит с 19 по 21 ноября на площадке Таврического дворца. В нем примут участие парламентарии, представители профильных министерств и ведомств, организации креативных индустрий и легкой промышленности, образовательные учреждения и представители сферы туризма стран СНГ.

"Форум "Содружество моды" становится главной площадкой в СНГ, на которой предприятия легкой и текстильной промышленности не только показывают свою продукцию, но и имеют возможность обсудить с законодателями, представителями профильных министерств насущные вопросы отрасли и совместные пути развития. <…> Форум призван внести свой вклад в укрепление экономических и культурных связей стран Содружества", - отметила Матвиенко, ее слова приводит пресс-служба СФ.