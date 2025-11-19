На конкурс "Женский облик науки" девушки-ученые подали около 1,5 тыс. заявок

Его цель состоит в раскрытии роли женщины в уральской науке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Организаторы IX конкурса "Женский облик науки" получили рекордные около 1,5 тыс. заявок на участие от девушек-ученых со всего Уральского федерального округа в текущем году. В 2024 году участниками конкурса стали тысяча девушек, сообщила на пресс-конференции в "ТАСС-Урал" председатель Свердловского отделения Российского союза молодых ученых, исполнительный директор Ассоциации женщин-ученых стран БРИКС Ольга Ергунова.

"В этом году мы просто покорили вершину- почти 1 500 заявок поступило, и, конечно же, выбор самых умных девушек Урала был очень сложный, но за каждой историей - путь девушки на научной стезе, упорство, знания и стремление менять мир", - сказала она.

Конкурс в этом году проходит в нескольких номинациях: "Юность науки" (среди школьников), Student science (среди студентов), "Популяризатор науки", "Леди-новатор", "Материнство и наука", "Наука для бизнеса", "Лучший научный руководитель", "Верность науке", Woman International Science (среди иностранных студенток), "Общественное признание". Гран-При будет объявлено по областям: естественные, технические, медицинские, сельскохозяйственные, социальные и гуманитарные науки.

Впервые конкурс проводился в 2017 году, тогда девушки подали 137 заявок из Свердловской области, позже присоединились регионы всего Урала. По условиям конкурса текущего года, участницами стали девушки-ученые не старше 35 лет и доктора наук до 40 лет, ведущие научную работу в субъектах УрФО. Цель конкурса состоит в раскрытии роли женщины в уральской науке, в том, чтобы показать их вклад в развитие научной мысли и привлечь внимание общественности к их личным и профессиональным достижениям.