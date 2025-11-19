В Канаде дикие волки научились ловить рыбу сетью

По словам ученых, это первый документально подтвержденный случай, когда волк в дикой природе осваивает человеческие инструменты для ловли рыбы

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Ученые впервые зафиксировали случай ловли рыбы волками в дикой природе с использованием рыболовной сети. Об этом сообщил телеканал NBC.

Жители племени коренных народов Канады Хейлтсук в провинции Британская Колумбия стали замечать, что кто-то портит их рыболовецкие сети и съедает весь улов. На место прибыла группа ученых из США и Канады, которые с помощью фотоловушек засняли, как молодая волчица заходит в воду, зубами вытягивает на берег сеть и съедает находящуюся в ней рыбу.

Как отмечают специалисты, это первый документально подтвержденный случай, когда волк в дикой природе осваивает человеческие инструменты для ловли рыбы. Ранее схожее поведение фиксировалось у волков только в неволе, когда они "перетягивали веревку за вознаграждение [в виде еды]". "Последовательность [действий волка] демонстрирует сложное понимание многоэтапной связи между плавучим буем [рыболовецкой сети] и скрытой от глаз приманки, лежащей внутри сети", - пишут авторы исследования. Они отмечают, что даже такие, казалось бы, простые действия указывают на понимание волками причинно-следственных связей, чем они могут "многократно и эффективно" пользоваться.