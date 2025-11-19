Песков: слова Путина подчеркивают святую память о Сталинградской битве

Глава государства хранит святую память о Сталинградской битве, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, как и все россияне, хранит святую память о Сталинградской битве. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя выступление президента во вторник на церемонии закладки ледокола "Сталинград".

Таким образом Песков ответил на вопрос, говорят ли слова Путина о значении Сталинградской битвы о возможности решения вопроса о переименовании Волгограда в Сталинград.

"Это [выступление Путина] значит одно: и президент, и каждый гражданин страны хранит святую память о Сталинградской битве. И мы будем делать это всегда", - сказал представитель Кремля.

Накануне Президент РФ по видео-конференц-связи дал разрешение на строительство седьмого универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград". Глава государства отметил, что присвоенное ледоколу имя - еще одна дань памяти мужеству защитников и жителей города.