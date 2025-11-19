Около 900 жителей Вологодской области остались без света

В некоторых муниципалитетах фиксируется ветер порывами 16-17 м/с

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Почти 900 жителей Вологодской области остались без электроснабжения из-за повторных аварийных отключений в непогоду. В некоторых муниципалитетах фиксируется сильный ветер порывами 16-17 м/с, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Тотемский округ - отключение электроэнергии в одном населенном пункте, 129 домов с населением 182 человек. Причина отключения устанавливается. На восстановлении работает бригада из трех человек, одна единица техники. В Междуреченском округе отключение электроэнергии в девяти населенных пункта с населением 92 человека. На восстановлении работают две бригады из шести человек, две единицы техника. Причина - повреждение кабельной линии", - привел губернатор в своем Telegram-канале данные от руководителя главного управления МЧС РФ по Вологодской области Николая Шнайдера.

По его данным, в Тарногском округе в зону отключения попали семь населенных пунктов, 114 домов с 526 жителями. В Шекснинском округе без света девять населенных пунктов, 140 домов с 63 жителями, в Харовском округе - девять населенных пунктов с десятью жителями. Везде работают аварийно-восстановительные бригады энергетиков.

Накануне, 18 ноября, аварийные отключения в метель затронули 14 населенных пунктов и почти 10 тыс. жителей, включая заречную часть областной столицы Вологды.

С 19 ноября ожидается прохождение холодного фронта, понижение температуры до отрицательных значений, снегопады, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев.