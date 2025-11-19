Госдума расширила льготы для матерей-героинь

Их уровняют с Героями Труда

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. ТАСС. Депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили во втором и третьем чтениях законопроект о расширении льгот матерей-героинь, уравняв их в социальных гарантиях с Героями Труда.

Законопроект "О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня" был разработан во исполнение перечня поручений президента РФ с целью признания особых заслуг перед государством женщин, удостоенных звания "Мать-героиня". Звание получают женщины, родившие или воспитавшие 10 и более детей. Законопроектом предлагается расширить льготы матерей-героинь: их уравняют в социальных гарантиях с Героями Труда. К таким льготам будет относиться оказание медицинской помощи, зубопротезирование (в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи), коммунально-бытовое обслуживание, включая освобождение от платы за коммунальные услуги.

Также законопроектом предлагается установить право матерей-героинь на бесплатное предоставление в собственность земельного участка и первоочередное предоставление строительных материалов.

Кроме того, согласно законопроекту правительства, женщина сможет отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату. Ее размер превышает 72 тыс. рублей, она будет ежегодно индексироваться. Выплата будет осуществляться Социальным фондом России, следует из пояснительной записки к проекту закона.

Законопроектом также предлагается установить право матерей-героинь на бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Меры предусмотрены в рамках нацпроекта "Кадры".

Также, согласно законопроекту, каждая вышедшая на пенсию мать-героиня будет получать дополнительную выплату в размере 36,5 тыс. рублей.