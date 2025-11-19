В Северной Осетии семь ветеранов СВО трудоустроились в фонд "Защитники Отечества"

Самое популярное направление, которое выбирают участники специальной военной операции - строительное дело, сообщила руководитель филиала в Республике Северная Осетия-Алания Марина Хетагурова

ПЯТИГОРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Семь участников СВО, двое из которых инвалиды, трудоустроены в филиал Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Республике Северная Осетия-Алания. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила руководитель филиала в Республике Северная Осетия-Алания Марина Хетагурова.

"Семь ветеранов трудоустроены в фонд "Защитники Отечества" республики социальными координаторами. Они когда-то пришли в фонд для решения своих вопросов и сейчас готовы помогать другим как в содействии предоставления мер поддержки, так и в трудоустройстве", - сообщила Хетагурова.

По ее словам, двое из устроенных ветеранов - инвалиды первой группы. "Из семи человек, которые уже трудоустроены в фонд, двое - инвалиды первой группы, и один из них - инвалид на коляске", - добавила спикер.

Она также отметила, что в республике активно идет работа по трудоустройству бойцов СВО. Самое популярное направление, которое выбирают участники СВО - строительное дело.

"В Северной Осетии работа по трудоустройству участников СВО проводится совместно с комитетом по занятости населения республики. У нас развит теневой бизнес, и не все ветераны пытаются трудоустраиваться официально, но тем не менее работа ведется. Создан банк вакансий, который системно обновляется, информация доносится до ветеранов. Фондом напрямую заключаются соглашения с крупными работодателями и уже четыре таких соглашения подписано. Больше всего наших ветеранов интересует строительное дело", - рассказала Хетагурова.