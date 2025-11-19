Володин призвал вспоминать матерей каждый день, а не только на праздник

Председатель Госдумы назвал атавизмом заботу о женщинах и матерях только в дни праздников

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал атавизмом заботу о женщинах и матерях только в дни праздников, на 8 Марта и в День матери.

"Маму надо каждый день вспоминать, а не один раз в году - на праздник. Так же, как женщин не только на 8 Марта, а каждый день надо вспоминать. Это все атавизмы прошлого. Когда в угоду политике, этим транспарантам один день в году вспоминают женщину. Сейчас мы теперь один день в году - маму", - сказал Володин на пленарном заседании в ходе обсуждения проекта о расширении льгот матерям-героиням.

По его словам, нужно каждый день благодарить за то, что мама жива и "можно ее поцеловать". "А если она еще и проводит, и встретит, это значит, живешь счастливой жизнью. Потому что мама рядом, и надо всегда об этом помнить", - добавил председатель Госдумы.

При этом, отметил Володин, надо помнить и об отцах. "Как только больше вспоминать будут про отцов, будет больше многодетных семей, детишек будет больше", - подчеркнул он.