В Рыльске из-за атаки ВСУ на подстанцию частично нарушено электроснабжение

В ближайшее время аварийные бригады приступят к восстановительным работам

КУРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение микрорайона в городе Рыльске Курской области частично нарушено из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что днем 19 ноября "враг атаковал подстанцию в микрорайоне Боровское" в Рыльске. В результате атаки было частично нарушено электроснабжение микрорайона, а также одна из котельных вышла из строя.

Губернатор отметил, что в ближайшее время аварийные бригады приступят к восстановительным работам. ВСУ сознательно выбирают в качестве цели "объекты энергетики, чтобы навредить нашим людям". Хинштейн добавил, что противнику "не удастся посеять панику", так как жителей не оставят без помощи.