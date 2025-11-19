Володин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником

Председатель Госдумы отметил, что ракетные войска и артиллерия - это щит России

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником, отметив их роль в защите страны.

"Сегодня день ракетных войск и артиллерии - это щит нашей страны. Они отбивают атаки дронов, защищают мирные города, села, заводы. Наносят удары сокрушительные по Вооруженным силам Украины - а это натовские войска. <...> Давайте поздравим всех ракетчиков и артиллеристов с праздником", - сказал Володин на пленарном заседании.

По его словам, российские ракетчики и артиллеристы делают все, "чтобы эту нечисть выгнать, чтобы они вернулись в свою Европу или еще дальше, откуда пришли на украинскую землю".

19 ноября ракетчики и артиллеристы Вооруженных сил РФ отмечают День ракетных войск и артиллерии.