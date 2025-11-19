В музее "Атом" наградили победителей всероссийской викторины "История будущего"

Викторина прошла в рамках II Международного симпозиума "Создавая будущее"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Десять школьников из Москвы, Хабаровска, Луганска и Радужного стали победителями всероссийской просветительской викторины "История будущего: технологии научной фантастики", приуроченной к 100-летию Аркадия Стругацкого, сообщили организаторы проекта. Ребят ждет поездка в Дубну на ускорительный комплекс NICA и экскурсии на научно-технологические объекты госкорпораций "Росатом" и "Ростех",

"В детстве мы зачитывались фантастикой, где герои использовали уникальные технологии для регенерации и продления жизни. Сегодня эти смелые мечты обретают реальность: российские ученые и инженеры Росатома разрабатывают инновационные решения в области биофабрикации, которые открывают новые возможности для медицины и науки. Уверен, эта викторина зажжет в сердцах юных победителей желание изучать передовые технологии, став не только проверкой знаний, но и мощным импульсом к размышлению о будущем науки и роли каждого в ее развитии. Такие инициативы помогают формировать новое поколение исследователей и лидеров, которые будут продвигать российскую науку вперед", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта "Биофабрикация" Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации (научный дивизион "Росатома") Егора Плахотнюк.

Викторина прошла в рамках II Международного симпозиума "Создавая будущее" и объединила свыше 20 тыс. школьников и студентов из 65 регионов России. Для победы участникам нужно было успешно ответить на вопросы о технологиях из советской научной фантастики и выполнить творческое задание - создать видеоролик о разработках и технологиях для технологического суверенитета России.

Победители посетят Объединенный институт ядерных исследований в Дубне с экскурсией на новый ускорительный комплекс NICA, увидят производство корпусного реакторного оборудования на АО "ЗиО-Подольск", познакомятся с производством композитных материалов на АО "Препрег-СКМ" и побывают в Национальном центре вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова (госкорпорация "Ростех").

"История будущего: технологии научной фантастики" - всероссийская просветительская акция для школьников от 14 лет и студентов, реализуемая при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" Десятилетия науки и технологий (2022-2031 годы). Цель проекта - вовлечение талантливой молодежи в научно-техническое творчество и прогнозирование, формирование образа будущего России. Викторина доступна на сайте историябудущего.рф до конца года, в ней уже приняли участие свыше 136 тыс. человек.