Рослесхоз направит 5,6 млрд рублей для увеличения числа зон тушения пожаров

Средства направят 19 сибирским и дальневосточным регионам

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Федеральное агентство лесного хозяйства планирует направить в 2026 году 19 сибирским и дальневосточным регионам 5,6 млрд рублей на расширение зон тушения лесных пожаров в удаленных местностях. Об этом сообщил на пресс-конференции глава ведомства Иван Советников.

"В следующем году планируется направить дополнительное финансирование в размере 5,6 млрд рублей оставшимся 19 регионам, которые также сократили свои зоны контроля и увеличили зоны активного тушения лесных пожаров. При этом выявлены расхождения между установленными зонами контроля и реальными возможностями тушения. Не позднее 20 февраля 2026 года регионам нужно скорректировать зоны контроля и направить проекты документов на согласование ведомством", - сказал Советников.

Сегодня активно охраняемая зона лесов от пожаров составляет 735 млн га - это 64% всей площади земель лесного фонда страны. В этом году на охрану лесов от пожаров на территории прежних зон контроля из федерального бюджета выделено 5,3 млрд рублей. Средства направлены в Якутию (2,7 млрд рублей), Красноярский (1,8 млрд рублей) и Забайкальский (0,8 млрд рублей) края. На эти деньги в регионах созданы новые и усилены действующие авиаотделения, увеличена численность регионального резерва авиапожарных. В Забайкальском крае создан Дальневосточный лесопожарный центр.

"Целевой показатель сокращения площади лесных пожаров на следующий год - 4,3 млн га. Важно грамотно выстроить работу по охране лесов от пожаров. Сосредоточить максимум усилий на недопущении лесных пожаров", - заключил глава Рослесхоза.