В Новой Москве обнаружили краснокнижную куницу

Лесная куница охотится на грызунов, птиц и насекомых

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Фотоловушка в одной из зеленых зон Новой Москвы зафиксировала редкую лесную куницу, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Заметили лесную куницу, когда она обследовала свой охотничий участок. Дневная активность, да еще и на видео, - редкое явление для животного, которое ведет ночной и сумеречный образ жизни. На кадрах фотоловушки видно, что зверек очень осторожен: то и дело принюхивается и замирает", - отмечается в Telegram-канале департамента.

Как уточнили ТАСС в департаменте, лесная куница занесена в Красную книгу города Москвы под второй категорией редкости.

В ведомстве добавили, что у каждой особи есть своя территория, которую она ревностно охраняет. За одну ночь куница способна пройти больше 10 км. Животное охотится на грызунов, птиц и насекомых. В конце лета и осенью лакомится сладким, поедая спелые ягоды.