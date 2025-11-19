Более 72% опрошенных адвокатов сталкивались с давлением следователей на клиентов

Также больше половины респондентов встречались с угрозами привлечения к ответственности за активную защиту

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Более 72% адвокатов сталкивались в своей практике с давлением следователей на их подзащитных с целью вынудить их дать признательные показания. Это следует из результатов опроса, проведенного Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации совместно с кафедрой адвокатуры Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени О. Е. Кутафина.

"72,1% адвокатов сталкивались с попытками склонить их к побуждению доверителя признать вину. Это говорит не о единичных случаях, а о распространенной практике, когда следствие и суд видят свою задачу не в установлении истины, а в получении "царицы доказательств" - признания, даже ценой нарушения фундаментальных прав", - рассказал ТАСС автор исследования, председатель Коллегии адвокатов города Москвы R&MDefence Дмитрий Мыльцын. По его словам, в анкетировании приняли участие 1824 адвоката. Электронный опрос адвокатов всех субъектов Российской Федерации был организован в рамках диссертационного исследования, проводимого на кафедре адвокатуры МГЮА, заведующей которой является президент ФПА РФ Светлана Володина.

Как отметил автор исследования, 63,4% адвокатов сталкивались с требованиями формально ознакомиться с материалами дела, а 52,1% - с препятствиями в доступе к вещественным доказательствам, что свидетельствует о том, что право на защиту зачастую превращается в пустую процедуру.

"Больше половины респондентов, 53,5%, сталкивалось с угрозами привлечения к ответственности за активную защиту. Это указывает на глубокую проблему: адвокат, добросовестно исполняющий свои профессиональные обязанности, воспринимается не как участник процесса, а как "препятствие" для обвинения, что ведет к его запугиванию", - отметил Мыльцын.

Комментируя итоги исследования, президент ФПА РФ Светлана Володина указала, что на стадии предварительного следствия ключевым моментом является формирование отношения подзащитного к предъявленному обвинению и главная проблема здесь - давление со стороны следствия, которое склоняет подозреваемого или обвиняемого к признанию вины, поскольку это облегчает расследование. "Данные опроса показывают, что проблема носит тотальный характер", - подчеркнула она.