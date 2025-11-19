Степашин: 6 тыс. священников смогут получить статус ветеранов боевых действий

Соответствующий закон поддержали, в частности, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметил председатель Императорского православного палестинского общества

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Статус ветеранов боевых действий согласно подготовленному закону смогут получить 6 тыс. священников-добровольцев, которые провели на фронте более четырех месяцев. Об этом на заседании ХXVII Всемирного русского народного собора заявил председатель Ассоциации юристов России, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

"Сейчас уже подготовлен закон, находится в Государственной думе. Он очень короткий - поправка в закон о ветеранах боевых действий с тем, чтобы священники-добровольцы, которые 4 месяца выполняли свой ратный долг, были приравнены к участникам боевых действий. Их в горниле войны прошло 6 тысяч. Это очевидный вопрос - они защитники Отечества в полной степени", - сказал он на пленарной сессии в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

Степашин отметил, что закон поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, руководство ФСБ, МВД и Росгвардии.

"Поэтому призываю включить это также в резолюцию нашего Собора", - заключил председатель ИППО.

О Соборе

Всемирный русский народный собор (ВРНС; до 1995 года - Всемирный русский собор, ВРС) - международная общественная организация, образованная под эгидой Русской православной церкви для обсуждения общенациональных вопросов, а также темы единения русского народа. В заседаниях ВРНС принимают участие представители власти, высшее духовенство традиционных религий России, лидеры общественных объединений, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. В 2005 году Всемирному русскому народному собору был предоставлен специальный консультативный статус при Организации объединенных наций, создано представительство ВРНС при ООН. С 2009 года Собор возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Среди задач Собора - духовное возрождение России, помощь в преодолении межнациональной розни, укреплении здоровья нации, а также защита русского языка, прав и интересов русских, проживающих за пределами РФ, содействие развитию дружеских отношений между народами России и других стран. По итогам ВРНС, прошедшего в конце октября 2013 года, президент РФ Владимир Путин был удостоен первой премии Всемирного русского народного собора за сохранение державной России.

В новость внесена правка (14:59 мск) - передается с исправлением опечатки в первом абзаце, верно - XXVII.