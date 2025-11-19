В Казани с декабря начнут работать роботы-доставщики

В городе определено 30 локаций, где будут работать роверы

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Роботы-доставщики компании "Яндекс" начнут работать в Казани в декабре, сообщила пресс-служба мэрии Казани.

"В Казани в начале декабря впервые начнет свою работу сервис по доставке товаров роботами-роверами. Стартовая зона ограничена улицами Назарбаева - Миннулина - Салимжанова - Айдинова - Тихомирнова в Вахитовском районе города. На маршрут выйдут шесть роботов-доставщиков", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в середине декабря планируется начать доставку во второй зоне - в границах улиц Тихомирнова - Пушкина - Большая Красная - Толстого - Карла Маркса - Ершова - Чехова - Роща Фрунзе.

"Всего в Казани определено 30 локаций во всех районах города, где будут работать роверы, включая такие отдаленные, как "Салават купере" в восточной части города, "Светлая долина" в западной, "Соловьиная роща" в южной", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проект "Яндекса" осуществляется при поддержке исполкома Казани и Министерства цифрового развития Татарстана.

Ранее в пресс-службе Минцифры Татарстана ТАСС сообщали, что "Яндекс" проводит тестовую работу для запуска роботов-доставщиков в Казани. В рамках нее роверы сканируют улицы, чтобы в создавать маршруты доставки по городу.

О роботах-доставщиках

В октябре сообщалось, что "Яндекс" планирует значительно увеличить флот своих автономных роботов-доставщиков, через год компания будет производить по 1,3 тыс. роботов в месяц, а к концу 2027 года выпустит в общей сложности 20 тыс. роботов нового поколения.

Роботы-доставщики "Яндекса" впервые вышли на улицы Москвы в 2019 году. Их можно встретить в ряде районов столицы, в Мурино - пригороде Санкт-Петербурга и в Иннополисе под Казанью. В 2025 году роботы выполнили более 250 тыс. доставок для "Яндекса" и его партнеров.