Сотрудники информагентств Африки посетили КФУ

Для гостей провели экскурсию по Музею истории Казанского Приволжского федерального университета

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники 10 информационных агентств Африки посетили в рамках пресс-тура "ТАСС - Африка: путь дружбы" Казанский Приволжский федеральный университет (КФУ). Журналисты узнали об истории вуза и о его связях с Африкой, а также об особенностях обучения, передает корреспондент ТАСС.

Для африканских гостей провели экскурсию по Музею истории университета. Журналисты узнали о создании КФУ, о наиболее известных ученых, их открытиях и изобретениях. Также на экскурсии рассказали о том, что в вузе учились Владимир Ленин и Лев Толстой.

Специально для африканских гостей сотрудники Музея подготовили небольшую выставку древних атласов. Журналисты смогли увидеть свой континент и то, как представляли их страны европейские картографы прошлого. Также сотрудники информагентств ознакомились с уникальным атласом 19-го века, созданном в Османской империи.

После экскурсии по музею африканские гости посетили Императорский зал университета, где бывали российские императоры. В этом зале представители студенческого телеканала провели интервью с некоторыми участниками пресс-тура. В свою очередь, африканские журналисты побеседовали со студентами КФУ из Алжира, Камеруна и Туниса.

По завершении экскурсии африканские журналисты в сопровождении представителей ТАСС смогли ознакомиться с информацией об университете и о его связях с Африкой. По словам выступавшего перед делегатами проректора КФУ по внешним коммуникациям Тимирхана Алишева, всего в вузе обучаются 13 тыс. студентов из 102 стран. В их числе порядка 2,4 тыс. студентов из Африки, причем около 2 тыс. человек учатся в филиале вуза в Египте.

"Мы достаточно плотно взаимодействуем с нашими африканскими партнерами. <…>. Многие послы приезжают к нам в университет и общаются со студентами из их стран", - добавил проректор. Африканские журналисты задавали вопросы о поступлении и обучении в вузе, а также о его положении в рейтингах.

О пресс-туре

Международный пресс-тур для журналистов африканских информационных агентств "ТАСС - Африка: путь дружбы" проходит с 16 по 24 ноября в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. В пресс-туре принимают участие представители СМИ 10 франкоязычных африканских стран: Алжира, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинеи, ДРК, Камеруна, Нигера, Республики Конго, Сенегала и Туниса. В сопровождении команды ТАСС они посетят ключевые достопримечательности, музеи и университеты, побеседуют с представителями вузов и СМИ.