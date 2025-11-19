На Кубани впервые применили ультразвук для растворения тромба в легочной артерии

Хирургическое вмешательство было малоинвазивным - процедуру провели под местной анестезией через два прокола

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Медики в Краснодарском крае впервые провели операцию по растворению тромба в легочной артерии с применением ультразвуковой технологии. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"Врачи НИИ-ККБ №1 в ходе операции использовали метод ультразвукового катетерного тромболизиса. На тромб воздействовали ультразвуком в совокупности с лекарственными препаратами, что способствовало его растворению изнутри", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в региональном Минздраве, в медучреждение поступила женщина с выраженной дыхательной недостаточностью. При обследовании у нее диагностировали массивную тромбоэмболию легочной артерии - состояние, которое считается одним из самых опасных в кардиологии с риском необратимых последствий.

Хирургическое вмешательство было малоинвазивным - процедуру провели под местной анестезией через два прокола. Операция длилась семь часов, но уже на следующее утро наблюдалась положительная динамика - снизилось давление в легочной артерии, уменьшились размеры правого желудочка и нижней полой вены.

В Минздраве подчеркнули, что применение ультразвуковой технологии для растворения тромбов расширяет возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе.