В "Артеке" построили Центр инновационных образовательных технологий

Он рассчитан на 1,2 тысячи учащихся

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Строительство Центра инновационных образовательных технологий завершено в лагере "Солнечный" Международного детского центра "Артек". Об этом сообщается на сайте правительства России.

Центр рассчитан на 1,2 тысячи учащихся. Помимо учебных классов, он включает в себя репетиционные залы, амфитеатр, современные мастерские и лаборатории, универсальный зал на 700 мест и многое другое. В сообщении приводятся слова заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

"Мы продолжаем масштабную модернизацию "Артека", поскольку от развития детской инфраструктуры напрямую зависит качество жизни и благополучие новых поколений. Хороший пример - один из самых больших и значимых объектов лагеря "Солнечный" - Центр инновационных образовательных технологий площадью более 27 тыс. кв. м. Строительство, стартовавшее в 2023 году, специалисты из ППК "Единый заказчик" завершили в срок. Это современный объект, где смогут одновременно учиться более 1 тысячи детей. В настоящее время получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", - сказал Хуснуллин.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин добавил, что на прилегающей территории центра проведено благоустройство и обустройство улично-дорожной сети. Перед зданием к 100-летию "Артека" открыт памятник архиепископу, выдающемуся хирургу и профессору медицины Луке Крымскому. Образовательная программа учебного центра направлена на раскрытие интеллектуального и творческого потенциала детей, а также расширение их кругозора.

Также в "Солнечном" продолжается строительство корпуса для проживания вожатых на 400 мест площадью более 12 тыс. кв. м. Как отметил генеральный директор ППК "Единый заказчик" Карен Оганесян, там будут созданы все условия для комфортного проживания и отдыха сотрудников: жилые комнаты, рекреационные зоны, рабочие пространства, универсальные учебные классы и все необходимые бытовые помещения.

Об "Артеке"

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму. Центр принимает более 40 тыс. детей в год.

На 1 июня 2014 года, когда комплекс перешел в ведение российского Министерства образования, инфраструктура "Артека" включала более 400 строений, устаревший комплекс водо-, тепло- и электроснабжения, которые были построены в 1961-1989 гг. Автоматизация отсутствовала, более 80 тыс. кв. м сооружений имели полный износ, свыше 15 тыс. метров инженерных сетей являлись ветхими.

С 2014 года восстановлена работа 9 из 10 лагерей, реконструировано 280 тыс. кв. м различных площадей, 23 км дорог, 19 км инженерных сетей, 6 столовых, 9 спортивных площадок и 3 теннисных корта. Идет строительство нового лагеря "Солнечный", рассчитанного на одновременный прием 1 000 детей, с общей площадью застройки 6,1 га. К концу 2025 года в "Солнечном" должны построить два спальных корпуса на 500 мест каждый и вожатский корпус на 400 мест. В 2026 году будет достроена береговая линия, работы по которой осложнились штормом 2023 года. К настоящему моменту на реконструкцию и капремонт затрачено более 11 млрд рублей.